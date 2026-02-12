Gdzie kupić pączki w promocji? Tu 69 gr za szt., ale jest jeden haczyk

Dzisiaj ostatni czwartek przed Wielkim Postem. To dla katolików ważna informacja – oznacza bowiem, że 12 lutego zaczął się ostatni tydzień karnawału. Później już tylko Środa Popielcowa i 40 dni Wielkiego Postu, a na końcu Święta Wielkanocne.

Sklepy są gotowe na prawdziwe oblężenie. Jak podaje Wirtualna Polska, w Tłusty Czwartek Polacy zjedzą najprawdopodobniej około 100 milionów pączków. Choć zainteresowaniem cieszą się także eklery, ptysie i gniazda, to właśnie ten wypiek od lat nie ma sobie równych.

W tym roku sieci handlowe przygotowały ciekawe oferty – uwielbiane słodkości można kupić za dosłownie parę groszy. Dziś zjemy przeciętnie po dwa i pół pączka – jak twierdzi WP Finanse. Czy popularne sklepy o tym wiedzą? Chyba tak, a przynajmniej to wywniskować można po promocjach wielosztukowych.

Pod lupę wzięliśmy gazetki z: Żabki, Lidka i Biedronki.

Biedronka

Gdy kupimy sześć pączków z cukrem pudrem lub lukrem, cena spada do 99 groszy za sztukę. Jeszcze korzystniej wypada zakup sześciu pączków z nadzieniem – wtedy jeden kosztuje 69 groszy.

W sprzedaży dostępne są również warianty: różany ze skórką pomarańczową (2,49 PLN) oraz wiśniowy z adwokatem (2,99 zł). Produkty można dowolnie mieszać, a przy zakupie sześciu sztuk obowiązuje promocja 5+1 – najtańszego pączka otrzymamy gratis. Ta sama zasada dotyczy innych smaków: ciasteczkowego (3,99 zł), mleczno-orzechowego z kruszonką (3,99 zł), z nadzieniem z ciasteczek korzennych (3,59 PLN), czekoladowo-orzechowego (3,99 zł), truskawkowego z mascarpone (3,99 zł) oraz słonej pistacji (3,99 zł).

Oferta obejmuje też pączki z nadzieniem czekoladowo-orzechowym lub waniliowym (2,49 zł), tiramisu (3,49 zł), miodowo-malinowym (3,69 PLN), a także o smakach: słony karmel (3,49 zł), migdałowo-kokosowy (3,49 zł) oraz jagoda z czarnym bzem (3,49 PLN).

Lidl

W Lidlu klasyczny pączek z nadzieniem wieloowocowym kosztuje 0,69 gr. Ale, ale! Dopiero przy zakupie co najmniej sześciu sztuk.

Z kolei pączek pistacjowy z belgijską czekoladą to 2,99 PLN przy zakupie 12 sztuk, podczas gdy regularnie – 3,99 zł.

Na półkach pojawiły się również inne warianty: różany ze skórką pomarańczową (2,59 zł), malinowy (4,99 PLN), milky nut (6,99 zł), red velvet (2,99 zł), karmel-mango (3,99 zł), deli mascarpone (3,49 PLN), crème brûlée (5,99 zł), krówka (3,99 zł), kokosowy (4,99 zł), biały michałek (4,99 PLN), vNarf popcornowy (5,99 zł), o smaku Zbyszko 3 Cytryny (3,99 zł), z liofilizowaną gruszką (3,99 zł), penaut butter (3,99 zł) oraz american cheescake (3,49 PLN).

Żabka

W Żabce pączek z nadzieniem wieloowocowym kosztuje 1,50 zł. Dostępne są też droższe propozycje: produkt we współpracy z firmą Wedel (4,50 PLN), Acai Millo (5,99 zł), śliwkowy Olsza (3,99 zł), Matcha Olsza (6,99 zł) oraz Red Velvet Olsza (5,50 PLN).

W gazetce znajdziemy także pączka made with KITKAT. Przy jednej sztuce cena wynosi 2,50 zł, ale przy trzech – spada do 2,25 zł za sztukę.

