6 sierpnia Kościół świętuje Przemienienie Pańskie. Święto miało umocnić wiarę

Przemienienie Pańskie to święto obchodzone przez Kościół Katolicki 6 sierpnia. Dziś jest zdecydowanie mniej popularne niż Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodzone 15 sierpnia. Przemienie Pańskie było obchodzone w Polsce jednak już od VI wieku.

Przemienienie Pańskie – co to za święto?

Przemienienie Pańskie to ważne w Kościele Katolickim święto. Obchodzimy je na znak upamiętnienia dnia, w którym Jezus Chrystus zabrał na górę trzech apostołów i ukazał im się w chwale w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. Miało to umocnić ich wiarę i przypomnieć proroctwa, mówiące o zejściu na Ziemię Syna Bożego. Według Ewangelistów Jezus miał rozmawiać z Mojżeszem i Eliaszem o swojej męce.

Historia Przemienienia Pańskiego

Uroczystość Przemienienia Pańskiego była obchodzona w kościołach na Wschodzie już od VI wieku. Jednak dopiero w XV wieku zostało ustanowione jako święto obowiązkowe dla wszystkich kościołów we wszystkich krajach. Papież Kalikst III uczynił ten krok na znak podzięki za zwycięstwo chrześcijan w bitwie pod Belgradem w 1456 roku.

Czy Przemienienie Pańskie to święto nakazane?

Przemienienie Pańskie, mimo że jest bardzo ważnym świętem w Kościele Katolickim, nie ma statusu święta nakazanego. To oznacza, że tego dnia wierni nie muszą uczestniczyć w Mszy Świętej, choć Kościół oczywiście do tego zachęca. Nieobecność w kościele nie prowadzi jednak do grzechu.

