Afery w polskim Kościele. Były jezuita o „najbardziej odpowiedzialnym za kryzys w Kościele”

Prof. Stanisław Obirek, współautor książki „Skandaliści w sutannach”, w rozmowie z Onet zabrał głos ws. kard. Stanisława Dziwisza, który od prawie ośmiu lat przebywa na biskupiej emeryturze. Zdaniem teologa duchowny wciąż jest „potężny” w polskim Kościele katolickim. – Wszystko blokuje. To za jego przyzwoleniem Kościół nie rozlicza się z przestępstw, których przez lata się dopuszczał – powiedział prof. Obirek. Chodzi m.in. o „całą masę afer seksualnych, pedofilskich”.

Według byłego jezuity, że dzięki kard. Dziwiszowi „Tadeusz Rydzyk urósł do wielkich rozmiarów”. Z kolei były metropolita krakowski „sam siebie mianował kustoszem pamięci” i uważał, że „ma monopol na Karola Wojtyłę”, o który walczył. Tak było w przypadku przyjaciółki polskiego papieża Wandy Półtawskiej, czy Haliny Bortnowskiej, która pomagała Janowi Pawłowi II zwiększać udział świeckich w życiu Kościoła.

Były jezuita o kard. Dziwiszu. „Uważał, że w Kościele najważniejsi są księża”

– Stanisław Dziwisz po prostu nie lubił konkurencji i zapewne uważał, że w Kościele najważniejsi są księża. Może też był zwyczajnie zazdrosny, a ta zazdrość wynikała również z kompleksów intelektualnych – ocenił prof. Obirek. Historyk skrytykował arcybiskupa seniora archidiecezji krakowskiej. – Dziwisz reprezentuje sobą bardzo niską wartość intelektualną i duchową. Mały człowiek, słabo wykształcony, właściwie niezdolny do samodzielnych przemyśleń – stwierdził.

Zdaniem prof. Obirka „Dziwisz pilnował, żeby o sprawach trudnych dla Kościoła z Wojtyłą nie rozmawiać”. – Nie wiem, co Wojtyła by zrobił, gdyby Dziwisz przepuścił do niego tych, którzy mieli wiedzę, świadków, zeznania ofiar molestowanych przez księży, również tych wysokich rangą – zaznaczył teolog. Według prof. Obirka kard. Dziwisz „otoczył Jana Pawła II swoim kordonem”.

Prof. Stanisław Obirek o kard. Stanisławie Dziwiszu. „Był po prostu wygodny dla Jana Pawła II”

Były jezuita uważa, że były metropolita krakowski „ceni tylko tych ludzi, którzy szanowali Jana Pawła II”. Prof. Obirek wskazał kard. Dziwisza jako „głównego hamulcowego” zmian w polskim kościele i osobę, która „jest też najbardziej odpowiedzialna za kryzys w Kościele”. Zaznaczył jednak, że w jego opinii arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej „był po prostu wygodny” dla polskiego papieża.

