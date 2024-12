Kwota czesnego u Rydzyka szokuje. Ujawniono raport

„Lekarz po uczelni Rydzyka ma być przesiąknięty encykliką Jana Pawła II i przekonaniem, że wiara wzmacnia rozum. Musi tylko zapłacić za studia ćwierć miliona złotych” – czytamy w poniedziałkowym wydaniu Newsweeka.

Toruńska uczelnia oferuje 11 kierunków studiów. Pozytywną opinię dotyczącą kształcenia lekarzy otrzymała od Polskiej Komisji Akredytacyjnej 18 września 2023, a następnego dnia Ministerstwo Edukacji i Nauki pod przewodnictwem Przemysława Czarnka wyraziło zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego.

Nabór studentów rozpoczął się 20 września. Semestr studiów początkowo kosztował poniżej 20 tys. zł, a od 2024 roku – 21 tys. zł. Koszty całych studiów Newsweek oszacował na ćwierć miliona złotych.

Biblia w kulturze

Wśród przedmiotów, których uczą się przyszli lekarze znaleźć można m. in. Biblia w kulturze, profesjonalizm i duchowość w medycynie. W sumie mają więcej godzin niż medycyna ratunkowa czy ginekologia i położnictwo. Raport wskazuje na spadek zainteresowania uczelnią.

W pierwszym naborze na kierunek lekarski przyjęto 60 osób, a w tegorocznym – tylko 45 (pomimo rekrutacji uzupełniającej). Przeprowadzona ankieta na uczelni wskazuje na trudności z pozyskaniem absolwentów szkół średnich z wysokimi ocenami.

„Z podatków dają na marksizm”

Podczas ostatnich, 33. urodzin Radia Maryja, które odbyły się 7. grudnia Tadeusz Rydzyk przemawiał do tłumów sympatyków, ale też polityków. Zwrócił uwagę na – jego zdaniem – nieprawidłowe dysponowanie środkami publicznymi, m. in. na edukację.

– Nam rząd nie daje, chociaż katolicy są w większości i płacą podatki. Ale tak to jest urządzone, że z tych podatków dają na marksizm. Na takie uczelnie, w których marksizm szerzą. I my, katolicy, płacimy na niszczenie nas. To jest nielogiczne. I co? Prosimy was. Nie prosimy ich. PiS nam żadnych miliardów nie dał, ani milionów. Nie dał mi nic. I bym nie wziął – powiedział.

