Akademia o. Rydzyka organizuje „sylwestra z wartościami”. Cena może zaskoczyć

Niepubliczna, toruńska szkoła wyższa, powołana przez fundację redemptorysty – o. Rydzyka – ogłosiła, że zorganizuje sylwestrową zabawę 2024/2025. Do wzięcia udziału zaproszono nie tylko młodych ludzi, ale także ich rodziców czy dziadków.

Ile kosztuje uczestnictwo? Podano cenę

Cena za dołączenie do zabawy to 230 złotych, co – w porównaniu do innych tego typu imprez – jest kwotą niewielką. To dlatego, że uczestnik płaci jedynie za wyżywienie podczas wydarzenia. Akademia zapłaci natomiast za zakwaterowanie, ale nie z kieszeni uczestnika zabawy, ale z funduszu 1,5 proc. (na rzecz Naszej Przyszłości).

Jakimi słowami do wzięcia udziału w sylwestrze zachęca szkoła kojarzona z postacią założyciela Radia Maryja? „Wielkimi krokami zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję” – czytamy.

Ma to być „sylwester z wartościami”, a hasło przewodnie imprezy brzmi: „życie to coś więcej”. Całe wydarzenie trwało będzie od 29 grudnia do 1 stycznia, a w jego trakcie odbędą się liczne warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, a ponadto spotkania z różnymi gośćmi (których nie wymieniono z imienia czy nazwiska). W tym czasie uczestnicy będą mieli czas też na modlitwę i refleksję.

Ostatniej, grudniowej nocy „nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej” – czytamy. „Czas dla ciała i dla ducha! Nie zwlekaj, zgłoś się!” – zachęcają władze uczelni.

Sylwester 2024 w toruńskiej AKSiM. Rok temu kosztował o 100 zł taniej

Identyczną ofertę uczelnia fundacji o. Rydzyka zaprezentowała przed nowym rokiem 2024. I w tym przypadku chodziło o warsztaty, a uczestnik miał pokryć jedynie koszt wyżywienia. Wtedy jednak cena była o równo 100 zł niższa – wynosiła 150 zł.

