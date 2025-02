Papież Franciszek przechodzi poważny kryzys. Z Watykanu płyną niepokojące wieści

Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie leczy obustronne zapalenie płuc. Niepokój wiernych o zdrowie głowy Kościoła katolickiego jest na tyle duży, że Watykan zdecydował się na publikację oficjalnych oświadczeń w tej sprawie.

W wieczornym komunikacie poinformowano, że jego stan się pogorszył. Głowa Kościoła katolickiego bowiem doświadczyła kryzysu oddechowego.

Watykan o skurczu oskrzeli i epizodzie wymiotów Ojca Świętego

Jak czytamy w oświadczeniu z Watykanu, „Ojciec Święty wczesnym popołudniem, po poranku spędzonym na fizjoterapii oddechowej i modlitwie w kaplicy, miał kryzys skurczu oskrzeli, który doprowadził do epizodu wymiotów”. Dodano, że papież miał „nagłe pogorszenie obrazu oddechowego”. Zastosowano wobec niego bronchoaspirację i nieinwazyjną wentylację mechaniczną.

Bronchoaspiracja to procedura medyczna polegająca na usuwaniu zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych przy użyciu specjalnej sondy. Wykorzystuje się ją przede wszystkim u pacjentów z niedrożnością oskrzeli spowodowaną nadmiarem śluzu, ropy lub krwi, co może utrudniać oddychanie. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna to natomiast metoda wspomagająca oddychanie bez konieczności intubacji lub wykonywania tracheotomii.

Papież Franciszek przechodzi kryzys. „Nagłe pogorszenie obrazu oddechowego”

Watykan potwierdził, że papież Franciszek był przytomny i współpracował podczas zabiegów terapeutycznych, jednak lekarze wstrzymują się z wydawaniem dalszych prognoz. Watykańskie źródła podają, że najbliższe 24–48 godzin będzie kluczowe dla oceny wpływu ostatniego kryzysu oddechowego na ogólny stan zdrowia Ojca Świętego.

Choć ostatnie komunikaty dotyczące zdrowia papieża Franciszka napawały nadzieją, teraz znowu jego stan znalazł się pod znakiem zapytania. Jeszcze w czwartek 27 lutego Watykan zapewniał, że stan Ojca Świętego uległ ponownej poprawie – ujawniono, że pacjent „przechodzi ze stanu krytycznego do złożonego”. W ostatnich dniach konieczna była transfuzja krwi oraz intensywna terapia oddechowa.

Mimo złego samopoczucia, papież jest aktywny

Wprowadzono terapię tlenem o wysokim przepływie, którą stosuje się naprzemiennie z maseczką tlenową. Pomimo trudności zdrowotnych Ojciec Święty pozostaje aktywny – według watykańskich źródeł wstaje z łóżka, czyta i wykonuje swoje obowiązki.

Obecnie nie wiadomo, jak długo potrwa hospitalizacja papieża ani czy będzie w stanie przewodniczyć modlitwie Anioł Pański w najbliższą niedzielę. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Franciszek pragnie przemówić do wiernych z okna szpitala, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Czytaj też:

Watykan wydał komunikat ws. stanu zdrowia papieża. Jak czuje się Franciszek?Czytaj też:

Wstrząsający list do papieża. Odpisał, zacytował Jana Pawła II