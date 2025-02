Watykan wydał komunikat ws. stanu zdrowia papieża. Jak czuje się Franciszek?

Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie leczy obustronne zapalenie płuc. Niepokój wiernych o zdrowie głowy Kościoła katolickiego jest na tyle duży, że Watykan zdecydował się na publikację oficjalnych oświadczeń w tej sprawie.

Co ze zdrowiem papieża Franciszka?

W piątek 28 lutego rano przekazano, iż papież miał spokojną noc, a obecnie odpoczywa. Obecne 15 dni w Poliklinice Gemelli to najdłuższy okres, jaki Franciszek spędził w szpitalu w trakcie swojego 12-letniego już pontyfikatu.

Ostatnie komunikaty dotyczące zdrowia papieża Franciszka napawają nadzieją. W czwartek 27 lutego Watykan zapewniał, że stan Ojca Świętego uległ ponownej poprawie. Ujawniono, że pacjent „przechodzi ze stanu krytycznego do złożonego”.

Wierni dowiedzieli się także, iż w kuracji Franciszka stosowana jest tlenoterapia wysokoprzepływowa zamiennie z maseczką tlenową, która jest lżejszą formą leczenia. Papież ma też być poddawany fizjoterapii, służącej zapobieganiu, leczeniu i nadzorowi nad patologiami upośledzającymi funkcje oddechowe. Podkreślono przy tym, że do prawidłowej oceny stanu papieża konieczne są dodatkowe dni stabilizacji klinicznej.

Modlitwy za zdrowie papieża

Szczególnie trudnym momentem w czasie leczenia papieża był jego kryzys oddechowy, którego doznał w sobotę. Wówczas wierni z całego świata zaczęli zadawać sobie pytanie, co będzie dalej. Rozpoczęli też modlitwy w intencji pokonania choroby – obustronnego zapalenia płuc.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprosił, by we wszystkich polskich parafiach, podczas liturgii eucharystycznej, do modlitwy wiernych dodać specjalne słowa, dotyczące Biskupa Rzymu. „Módlmy się za Ojca Świętego – Franciszka – i za wszystkich chorych na całym świecie, aby bóg ojciec udzielił im swojego błogosławieństwa. Chrystus, syn boży, dał im zdrowie duszy i ciała; a duch święty oświecił ich serca i zawsze prowadził. Ciebie prosimy” – brzmią słowa modlitwy.

Czytaj też:

Wstrząsający list do papieża. Odpisał, zacytował Jana Pawła IICzytaj też:

Watykan ma problem. Tym zajmowano się, zanim papież Franciszek trafił do szpitala