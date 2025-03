Widział papieża Franciszka tuż przed hospitalizacją. „Musimy przemyśleć pontyfikat"

Papież Franciszek już od miesiąca przebywa w szpitalu. I przez ten czas Ojciec Święty nie był publicznie widziany przez wiernych, oprócz lekarzy i jego najbliższych współpracowników. W czwartek miała miejsce 12. rocznica rozpoczęcia pontyfikatu Franciszka. Watykan poinformował, że papież dostał z tej okazji okolicznościowy tort ze świeczkami od lekarzy, a z całego świata spłynęły do niego życzenia zdrowia.

Papież w szpitalu już miesiąc. „Pontyfikat będzie mniej dynamiczny”

Na szczęście stan zdrowia papieża się poprawia. W piątek rano Watykan kolejny raz poinformował, że „papież spokojnie spędził noc”. W czwartek wieczorem informowano, że papież nadal kontynuuje tlenoterapię wysokoprzepływową na zmianę z nieinwazyjną wentylacją mechaniczną.

I o ile ewentualna rezygnacja papieża pozostaje w sferze spekulacji, to wydaje się nieuniknione, że końcówka pontyfikatu Franciszka będzie musiała wyglądać inaczej, niż dotychczasowe 12 lat pełne podróży apostolskich i bezpośrednich spotkań z wiernymi.

– Musimy przemyśleć pontyfikat w tej nowej sytuacji, ale jestem przekonany, że papież w pełni sprawuje swoją rolę – mówi w rozmowie ze SkyNews Marco Impagliazzo, przewodniczący Wspólnoty Sant’Egidio, jednej z największych katolickich organizacji charytatywnych na świecie. – Myślę, że w przyszłości, biorąc pod uwagę stan zdrowia papieża Franciszka, jego pontyfikat będzie mniej dynamiczny, jeśli chodzi o podróże, ale bardziej proroczy. Być może będzie musiał ograniczyć liczbę spotkań, ale kierowanie Kościołem jest przez niego zagwarantowane – dodał.

Papież abdykuje?

Impagliazzo jako przedstawiciel swojej organizacji charytatywnej spotkał się z papieżem 13 lutego – dzień przed tym, kiedy głowa Kościoła trafiła do szpitala. – Był zmęczony i kaszlał, nie wstał, kiedy wszedłem do pokoju – relacjonował działacz społeczny. –Powiedział mi: „Przykro mi, bo jestem trochę zmęczony i chory. Chcą, żebym poszedł do szpitala. Wolałbym leczyć się w domu, ale rozumiem, że lepiej będzie pojechać do szpitala” – dodał.

Źródła watykańskie twierdzą, że papież pozostaje w pełni sprawny umysłowo, co zdaniem watykanistów oddala możliwość jego abdykacji. – Papież zawsze mówił: „Zarządzam Kościołem mózgiem, a nie nogami'” – przypomina w rozmowie ze SkyNews Franca Giansoldati, pierwsza kobieta, która przeprowadzała wywiad z Franciszkiem. – Wyobrażam go sobie jak ptaka w klatce. Myślę, że jest silny psychicznie, ale nie czuje się komfortowo – jak więzień – dodała.

