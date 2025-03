Papież Franciszek zrezygnuje? Watykanista wskazał dwa czynniki. „Typ zadziornego górala”

Papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli w połowie lutego. Hospitalizacja początkowo była prowadzona w związku ze zdiagnozowanym zapaleniem oskrzeli. Z czasem przerodziło się ono jednak w zapalenie płuc.

Papież zrezygnuje? Ekspert wskazał dwa czynniki

Ze względu na problemy zdrowotne papieża Franciszka na nowo odżyła debata o tym, czy nie pójdzie w ślady swojego poprzednika – Benedykta XVI – podejmując decyzję o rezygnacji. Prof. Arkadiusz Stempin w rozmowie z „Wprost” wskazał czynniki, które mogą powstrzymywać Ojca Świętego przed takim rozstrzygnięciem.

– Uważam, że są dwa czynniki, które dzisiaj mogą powstrzymywać Franciszka przed decyzją o świadomej i szybkiej rezygnacji. Pierwszy: hardy charakter papieża, osobowość, którą, odwołując się do polskich realiów, można określić jako góralską, a w pewnym sensie autorytarną dla otoczenia, która chce mieć dużą kontrolę – mówi watykanista.

– Franciszek znacznie różni się od Benedykta XVI, biorąc pod uwagę strukturę emocjonalną i osobowość. Miałem kiedyś okazję spotkać się z kard. Ratzingerem, a gdy uścisnąłem mu rękę, to poczułem delikatny trzepot skrzydeł motyla. To była aż do tego stopnia wrażliwa postać. (...) Natomiast Franciszek to typ walecznego, zadziornego górala, który mierzy się z trudnościami i się nie poddaje – dodaje ekspert.

Kiełkująca myśl zaowocuje decyzją? Prof. Stempin o zapleczu Franciszka

Prof. Stempin podkreśla także, że papież Franciszek funkcjonuje w „upolitycznionej pajęczynie”. – I być może na brak decyzji o rezygnacji albo odsuwanie jej w czasie ma wpływ również i to, że papież i jego otoczenie chcą, aby kolejne konklawe wyłoniło najwyższego sukcesora, który uratuje dziedzictwo poprzednika. A jak ta walka się odbywa? Może nie w przełożeniu jeden do jednego, ale mogliśmy to zobaczyć w filmie „Konklawe” – komentuje watykanista.

– Zakładam jednak, że kiedy najbliższe otoczenie, do którego Franciszek ma zaufanie, wyraźnie go wesprze w decyzji, która być może od jakiegoś czasu kiełkuje w myślach papieża, to on wykona ten krok i abdykuje. Bo papież, który w szpitalu balansuje na granicy życia i śmierci, nie może realnie sprawować władzy nad Kościołem – podsumowuje nasz rozmówca.

