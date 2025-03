Papież Franciszek otrzymał tort od lekarzy. Życzenia płyną z całego świata

Papież Franciszek już od miesiąca przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie trafił z powodu zapalenia oskrzeli, które przerodziło się w obustronne zapalenie płuc. Ostatnie wieści dotyczące zdrowia papieża są pozytywne. Nadal jednak kontynuuje tlenoterapię i fizjoterapię

Papież w szpitalu. Franciszek otrzymał liczne życzenia i tort od lekarzy

13 marca przypadła też 12 rocznica rozpoczęcia pontyfikatu Franciszka. Z tej okazji lekarze przygotowali dla głowy Kościoła specjalną niespodziankę. W czwartek po południu personel medyczny Kliniki Gemelli przyniósł do pokoju Franciszka tort ze świeczkami.

Papież jak codziennie w ostatnich dniach wziął też zdalnie udział w rekolekcjach dla kurii rzymskiej, głoszonych przez watykańskiego kaznodzieję o. Roberto Pasolini. On też złożył życzenia Franciszkowi.

– To dwunasta rocznica jego wyboru – mówił w trakcie rekolekcji. – Jeśli dwanaście jest liczbą okrągłą, oznaczającą pełnię, to możemy naprawdę dziękować Bogu, ponieważ dar Papieża Franciszka dla Kościoła i świata jest kompletny. Z pewnością w ciągu tych dwunastu lat był w stanie wyrazić siebie w pełni. Niech Pan go strzeże i zawsze mu błogosławi – dodał rekolekcjonista.

Życzenia dla papieża w rocznicę pontyfikatu

Z okazji 12. rocznicy wstąpienia na tron piotrowy, do papieża z całego świata płyną życzenia. Złożył je także polski episkopat.

„Ojcze Święty, niosąc z Chrystusem krzyż cierpienia, potrzebujesz naszych modlitw. Jesteśmy pewni, że, jako Ojciec, ofiarowujesz swoje cierpienie za nas, synów i córki Kościoła. Zapewniamy Cię o naszej bliskości i darze modlitwy” – piszą do papieża polscy biskupi. „Świętując 12. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, zechciej przyjąć te słowa i najlepsze życzenia wszelkich łask, by móc kontynuować naszą wspólną pielgrzymkę ku nadziei, którą jest nasz Pan, Jezus Chrystus” – dodali.

Życzenia papieżowi złożyli też członkowie episkopatu jego ojczystej Argentyny.

– Wibruje jego serce pasterza, wzywając nas, byśmy byli znakami nadziei – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Argentyny, abp Marcelo Colombo, przypominając słowa papieża wygłoszone podczas inauguracji Roku Świętego. – Niech nasza Matka z Luján wstawia się za Franciszkiem i pomaga nam wytrwać w modlitwie w braterskiej komunii – dodał.

Życzenia składali też przedstawiciele państw w tym m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, który w opublikowanej nocie przypomniał o wspólnym zobowiązaniu do „promowania pokoju na całym świecie, wspierania dialogu międzyreligijnego i ochrony wolności religijnej”.

