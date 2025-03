Papież został poddany ważnemu badaniu. Dostarczyło cennych wieści

12 marca wieczorem Stolica Apostolska opublikowała nowy komunikat dotyczący stanu zdrowia papieża. Stan kliniczny Franciszka jest wciąż „złożony”.

Sytuacja zdrowotna Ojca Świętego jest jednak przy tym „stabilna” – czytamy na stronie internetowej rozgłośni Vatican News. W środę medycy postanowili sprawdzić, jak mają się płuca papieża. Wykonali w tym celu rentgen klatki piersiowej. Obraz, który pojawił się na monitorze, przyniósł dobre wieści. RTG „potwierdziło poprawę, zaobserwowaną w poprzednich dniach” – czytamy.

Radio zaznacza, że 88-letni hierarcha kościelny wciąż poddawany jest tlenoterapii wysokoprzepływowej w ciągu dnia, a także nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, gdy śpi.

Harmonogram dnia Biskupa Rzymu wyglądał następująco – w środę rano uczestniczył w rekolekcjach online. Te odbywają się w Auli Pawła VI. W szpitalu przyjął sakrament (eucharystię) i modlił się. Wziął też udział w fizjoterapii ruchowej. 11 marca po południu połączył się za pośrednictwem internetu z Kurią Rzymską, by wysłuchać rekolekcji. Dalszą część dnia poświęcił modlitwie, fizjoterapii oddechowej, a także odpoczynkowi.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego znajduje się w centrum uwagi od połowy lutego, kiedy to nagle trafił do szpitala w związku z obustronnym zapaleniem płuc. W międzyczasie jego stan pogorszył się, osiągając moment krytyczny, gdy doznał kryzysów oddechowych. Jak uważa prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, cierpienie, którego doświadcza dziś Biskup Rzymu, można porównać do męczeństwa świętego Piotra – uznawanego za pierwszego Biskupa Rzymu.

Ważny kardynał o stanie zdrowia Franciszka. Zaapelował do wiernych: Prośmy o zdrowie

– Czyż można nie widzieć w tych słowach tego, co przeżywa i cierpi również nasz Ojciec Święty, następca Piotra? (...) Oczywiście, różne są sytuacje, lecz również cierpienia wynikające z ciężkiej choroby są wielkim wyzwaniem. Módlmy się, aby pan obdarzał zawsze swą bliskością naszego Ojca Świętego. A za wstawiennictwem Maryi, matki nadziei, prośmy o zdrowie dla papieża Franciszka – przemawiał kardynał Kurt Koch, cytowany przez watykańską rozgłośnię VN.

