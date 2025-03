Jasna Góra czeka na wędkarzy. Już wkrótce XI Pielgrzymka

Polski zwiazek Wędkarski poinformował, że w dniach 26-27 kwietnia 2025 roku odbędzie się XI Pielgrzymka Wędkarzy na Jasną Górę.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaprasza Sanktuarium Jasnogórskie wraz z Okręgiem PZW w Częstochowie. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich wędkarzy, ich rodzin, sympatyków wędkarstwa oraz przedstawicieli organizacji wędkarskich.

„Pielgrzymka rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2025 r. Mszą Świętą w Kaplicy Matki Boskiej o godzinie 12:30. Po oficjalnych uroczystościach zapraszamy na spotkanie w auli o. Kordeckiego” – czytamy w opublikowanej na stronie PZW informacji prasowej. „Dla chętnych istnieje możliwość wzięcia udziału w Apelu Jasnogórskim, który odbędzie się dzień wcześniej, tj. 25 kwietnia, o godzinie 21:00. W trakcie Apelu będzie możliwość zaprezentowania swoich sztandarów podczas transmisji telewizyjnej” – dodano.

Więcej informacji w sprawie pielgrzymki można uzyskać w Kancelarii Kustosza Jasnej Góry (tel: 34 3777 207).

Pielgrzymki wędkarzy na Jasną Górę

Pielgrzymka wędkarzy na Jasną Górę to coroczne wydarzenie, które gromadzi pasjonatów wędkarstwa z całej Polski. To nie tylko okazja do wspólnej modlitwy, ale także do integracji środowiska wędkarskiego i podkreślenia wartości, jakie niesie ze sobą ta pasja – cierpliwości, szacunku do natury i umiłowania spokoju. Pielgrzymi przybywają do Częstochowy, aby zawierzyć swoje życie, rodziny oraz wędkarskie sukcesy Matce Bożej, prosząc o błogosławieństwo na kolejne sezony i bezpieczeństwo nad wodą.

3 czerwca 2024 roku miała miejsce X Jubileuszowa Pielgrzymka Wędkarzy na Jasną Górę. Uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej w Kaplicy Matki Boskiej przed Cudownym Obrazem. Przed wejściem do kaplicy pielgrzymów powitali Beata Olejarz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) w Warszawie, oraz Eugeniusz Bugaj, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Częstochowie. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące różne oddziały PZW, w tym ZG PZW w Warszawie, Okręg PZW Częstochowa oraz koła z Bytowa, Bełchatowa, Koniecpola i Częstochowy.

Mszę Świętą celebrowali księża-wędkarze: Grzegorz Stanula, kapelan wędkarzy Archidiecezji Częstochowskiej, oraz Krzysztof Szary, filipin z Bytowa. Po zakończeniu liturgii odbyło się spotkanie w Auli o. Kordeckiego, gdzie organizatorzy i pomysłodawcy pielgrzymki podziękowali uczestnikom za przybycie. Podczas spotkania wręczono odznaczenia PZW za zasługi dla związku oraz przekazano pamiątkowe kopie obrazów Matki Bożej najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi pielgrzymki, a także przedstawicielom wybranych kół PZW.

