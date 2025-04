Złamanie żałoby narodowej a grzech. Popularny ksiądz wyjaśnia

W polskim prawie nie znajdziemy przepisów, które jasno określałyby, jak obywatele mają zachowywać się w trakcie żałoby narodowej, która obowiązuje 26 kwietnia z powodu śmierci Ojca Świętego. Część wydarzeń masowych, takich jak mecze Ekstraklasy, odbędą się zgodnie z planem, choć zostaną poprzedzone minutą ciszy. Część imprez zaś odwołano.

To jednak tylko obowiązki cywilne. Dodatkowe nakłada na wiernych Kościół katolicki, dla którego państwowe prawo nie wyczerpuje wszelkich moralnych powinności. Czy więc osoba, która uważa się za członka KK, ale złamie żałobę, popełnia grzech?

W Polsce ogłoszono żałobę narodową. Co, jeśli katolik ją złamie?

Ksiądz Sebastian Picur to wikary z z Parafii Świętego Stanisława Biskupa Łańcut Fara, który chętnie odpowiada na pytania internautów. Zgłaszają się oni do duchownego głównie po to, by pomógł im rozstrzygnąć problemy moralne. W sobotę ustanowiono żałobę narodową, ale wiele osób ma tego dnia zaplanowane spotkania towarzyskie, imprezy biletowane czy innego rodzaju przyjemności, które raczej kłócą się z okazaniem symbolicznego aktu żalu.

Duchowny z Podkarpacia postanowił zabrać głos w tej sprawie i doradzić licznym wiernym, którzy go obserwują (na obecną chwilę liczba internautów na TikToku zbliża się do 900 tysięcy). – Władze Polski z racji pogrzebu papieża postanowiły, że 26 kwietnia będzie obowiązywała żałoba narodowa. W jej trakcie niektóre imprezy masowe zostają odwołane – przypomniał ks. Picur.

– Wesele czy urodziny są wydarzeniami prywatnymi. (...) W razie złamania żałoby narodowej od strony moralnej (...) nie mamy do czynienia z grzechem. Jest to rozporządzenie państwowe i nie jest ściśle wiążące w sumieniu. Jest to osobista decyzja dotycząca wrażliwości i wartości – zauważył.

Pogrzeb Franciszka w Watykanie. Jego ciało spocznie w rzymskiej bazylice

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się na placu świętego Piotra w Watykanie. Ciało 266. Ojca Świętego złożone zostanie w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

