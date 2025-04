Wyznała, że „nie stać jej” na ślub kościelny. Zaskakująca reakcja księdza

Ks. Picur to duchowny z archidiececji przemyskiej. Od kilku lat publikuje nośne materiały w sieci, które docierają głównie do młodych osób. Na chińskiej platformie społecznościowej obserwuje go prawie 900 tysięcy osób, a na amerykańskiej – YouTube – ponad 155 tys. Ma także Instagrama, gdzie zgromadził dużą publiczność – ponad 101 tys. użytkowników Mety. Wikary ma też konto na platformie Patronite, gdzie wspiera go 41 osób. Oznacza to comiesięczne wpłaty w wysokości 840 złotych (zgromadził już blisko 18 tys. PLN).

Większość jego internetowej działalności polega na odpowiadaniu na pytania internautów, które dotyczą spraw duchowych (głównie obszaru moralności), a także reaguje na komentarze użytkowników TikToka. Ostatnio odniósł się do komentarza młodej kobiety, która wzięła ślub cywilny, lecz na kościelny zabrakło jej pieniędzy.

„Ksiądz nie chce dać mi rozgrzeszenia”

Internautka żali się, że „nie stać ją na ślub kościelny”, ale chce żyć w zgodzie z wiarą. Gdy jednak idzie do spowiedzi, w konfesjonale słyszy od duchownego, że „nie dostanie rozgrzeszenia”, dopóki razem z mężem nie powiedzą sobie uroczyście „tak” przed ołtarzem.

Wikary z Parafii Świętego Stanisława Biskupa Łańcut Fara (to właśnie tam ks. Picur służy, a także prowadzi działalność duszpasterską i katechetyczną) zwrócił się z propozycją do użytkowniczki TikToka. „Jeśli to pieniądze są problemem, to pobłogosławię wasz związek za darmo” – wskazał i zaprosił parę do siebie, na Podkarpacie.

Ofiara za ślub. „Co łaska”, czyli ile pary płacą parafiom, chcąc zawrzeć związek małżeński?

Ślub kościelny wciąż cieszy się w Polsce sporym zainteresowaniem, choć statystyki pokazuą, że decyduje się na niego coraz mniej osób. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku zawarło go około 136 tys., natomiast w 2023 było to ok. 7 procent więcej, bo 145,9 tys.

A ile młodzi płacą parafiom za ślubi? Analizując rozmaite fora internetowe, a także platformy społecznościowe można wyciągnąć wniosek, że średnio, na przełomie 2024 i 2025 roku, pary zostawiały w kopercie dla księdza ok. 1000-1500 zł. Natomiast koszta całego ślubu (biorąc pod uwagę wynajęcie organisty, dekoracje, a także sprzątanie) sięgają dodatkowo 1500-2500 zł.

