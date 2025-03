Ksiądz kupił klasztor. Nieruchomość wyceniono na 2,5 mln zł

Co stało się z klasztorem? Ksiądz profesor przekazał go do użytku dla czeskiego centrum duchowości.

Popularny ksiądz dokonał zakupu nieruchomości. Kosztowała ponad 2,5 mln PLN

Ks. prof. Tomáš Halík – doktor habilitowany socjologii i teologii, a także doktor filozofii – kupił od prowincji kapucynów klasztor za 15 mln koron czeskich (Kč) – jak ustalił portal Christnet. Nieruchomość znajduje się na terenie miasta Kolín – pisze Katolicka Agencja Informacyjna. Następnie przekazał budynek i ziemię do użytku Instytutowi Koliński Klasztor – Centrum Duchowości i Ćwiczeń Duchowych. Teolog, socjolog i fiolozof od wielu lat wspierał miejsce, które dzięki niemu może teraz korzystać z nieruchomości bezpłatnie.

Ks. prof. Halík, by zrealizować zakup, wykorzystał pieniądze funduszu, który uruchomiono dzięki środkom z Nagrody Templetona (otrzymał ją ponad dekadę temu), a także dzięki spadkowi po rodzicach.



„Po kilku latach starań i trudnych negocjacji bracia kapucyni sfinalizowali sprzedaż swojego klasztoru w Kolinie. Nowym właścicielem jest ks. prof. Tomáš Halík, prezes Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, który kupił budynek poprzez swój fundusz za 15 mln CZK. Nie kupił jednak klasztoru i przylegającego do niego ogrodu dla siebie, ale dla centrum duchowości i ćwiczeń duchowych” – poinformował w oświadczeniu Instytut Kolínský klášter.

W 2011 roku ks. prof. Halík otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP

76-letni duchowny to „jeden z najbardziej znany katolickich intelektualistów na świecie” – pisze eKAI. Książki, które napisał przetłumaczono na wiele języków – w tym na angielski czy niemiecki, a także polski. Ponad 15 lat temu Benedykt XVI mianował go prałatem honorowym Jego Świątobliwości.

Trzy lata później został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej wręczył mu natomiast Nagrodę „Pontifici”.

