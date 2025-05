Menu na komunię może zaskoczyć? Co podać gościom?

Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym dzieci przystępują do sakramentu komunii świętej. Sporo rodzin staje wtedy przed dylematem dotyczącym organizacji komunijnego przyjęcia. Czy zorganizować je własnymi siłami, a może zaprosić gości do ulubionej restauracji? Jakie potrawy podać w ten wyjątkowy dzień? „Super Express” przygotował zestawienie.

Komunia 2025. Co wybrać? Catering czy restaurację?

Jedną z popularnych metod ugoszczenia komunijnych gości jest zamówienie cateringu. Może to być opcja tańsza niż przygotowanie potraw samodzielnie. W przypadku skorzystania z niej trzeba liczyć się z wydatkiem od 50 do 150 zł za osobę. Gotowe jedzenie trafi do nas w pojemnikach jednorazowych lub w naczyniach utrzymujących temperaturę. Część firm cateringowych może również zapewnić zastawę stołową – dzięki temu nie musimy martwić się zmywaniem po obiedzie.

Sporo rodzin spotkanie komunijne organizuje w restauracji. Potrawy na stół wybrać można wtedy z przygotowanego przez lokal menu z potrawami na przyjęcia okolicznościowe. Wybierając dania, możemy dostosować się do budżetu, jaki przeznaczyć chcemy na przyjęcie komunijne.

Komunia święta 2025. Jakie potrawy podać podczas przyjęcia?

Samodzielne przygotowanie posiłku dla gości to wciąż popularna opcja wybierana przez część rodzin. Jakie dania można podać podczas obiadu komunijnego?

Wśród zup króluje rosół. Naszym gościom do wyboru zaproponować możemy też popularne flaki.

Na drugie danie dobrym wyborem mogą być dania mięsne. Przykład? Kotlet de volaille lub pierś z kurczaka nadziewaną warzywami. Jako dodatek podać można zapiekane ziemniaczki oraz naszą ulubioną surówkę.

Podczas przyjęcia komunijnego nie możemy zapomnieć o deserze. „Super Express” proponuje łatwe w przechowywaniu ciasto drożdżowe z owocami.

Czytaj też:

Zbliżają się komunie. Ile włożyć do koperty?Czytaj też:

Ograniczenie religii w szkołach. Jest ruch Episkopatu