Kiedy wypada Niedziela Palmowa? Przypominamy przed Wielkanocą

Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Podróżującego na osiołku Mesjasza witał tłum mieszkańców, rzucając pod jego nogi liście palmowe. Na pamiątkę tamtego wydarzenia dzisiejsi chrześcijanie konstruują swoje palmy wielkanocne i przybywają z nimi do kościoła.

Niedziela Palmowa. Kiedy wypada w 2026 roku?

Według tradycji palemki tworzone są z bazi, suszonych kwiatów czy sztucznych materiałów dekoracyjnych. W wielu regionach Polski organizowane są konkursy, podczas których ozdoby rywalizują o miano najpiękniejszej lub największej palmy. Przypomnijmy, że w tym roku Niedziela Palmowa przypada już na koniec tego tygodnia, czyli 29 marca.

Niedziela Palmowa wyznacza początek Wielkiego Tygodnia. To To najważniejszy okres w roku liturgicznym, kiedy wierni rozważają mękę i zmartwychwstanie Jezusa. Wielki Czwartek upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, Wielki Piątek to czas refleksji nad ukrzyżowaniem Chrystusa. W Wielką Sobotę tradycyjnie święci się koszyki z pokarmem, a w Wielkanoc, czyli Niedzielę Zmartwychwstania przychodzi czas na radość z tego, że Jezus po trzech dniach sam wyszedł z grobu.

Niedziela Wielkanocna przypada na 5 kwietnia. W naszym kraju ten podniosły dzień wiąże się nie tylko z triumfem życia nad śmiercią, nadzieją oraz przemianą wewnętrzną. To także liczne ludowe zwyczaje: wspomniane święcenie pokarmów, rodzinny posiłek w niedzielę rano oraz oczywiście lany poniedziałek, czyli popularny śmigus-dyngus.

