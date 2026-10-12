O tej parafii huczy ws. kolędy. Proboszcz zaskoczył terminem i podjął decyzję ws. kopert

O Parafii NMP Królowej Pokoju w Łodzi stało się głośno, ponieważ na jej terenie rozpoczęły się już wizyty duszpasterskie, czyli tzw. kolęda. „Dziś rozpoczynamy kolędę i w tym roku chciałbym sam Was wszystkich odwiedzić. To będzie moja pierwsza kolęda w naszej parafii i bardzo zależy mi na tym, żeby naprawdę Was poznać” – napisał 5 października ks. Krzysztof Górski.

Kolęda 2026/2027. Proboszcz zaskoczył terminem. Wspomniał o tzw. kopercie

Proboszcz w kilku zdaniach zaznaczył, co jest dla niego ważne w czasie wizyty w domach parafian. „Nie chcę, żeby było to tylko krótkie spotkanie. Chcę poświęcić Wam dużo czasu – porozmawiać, posłuchać, dowiedzieć się, czym żyjecie, co jest dla Was ważne, co Was cieszy i z czym się zmagacie. Chcę razem z Wami się pomodlić, prosić o Boży pokój dla Waszego domu i przede wszystkim pomagać nam wszystkim być bliżej Jezusa Chrystusa. Będę przychodził do Was nie tylko jako proboszcz, ale po prostu jako człowiek, który chce Was poznać i być z Wami” – czytamy dalej.

„Mam nadzieję, że będzie to dobry czas spotkania, rozmowy, modlitwy i pokoju. Nie będę przyjmował ofiar podczas kolędy. Bardzo się cieszę, że będę mógł zapukać do Waszych drzwi. Do zobaczenia!” – zakończył ks. Woźniak.

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Ile Polacy wkładają do tzw. koperty? Sondaż dla „Wprost”

Na początku stycznia 2026 r. w sondażu SW Research, który został przeprowadzony na zlecenie „Wprost”, zapytaliśmy Polki i Polaków, jaką kwotę planują przekazać podczas wizyty duszpasterskiej. Najwięcej osób – bo aż 29,5 proc. ankietowanych – zadeklarowało, że wkłada do koperty od 50 do 100 złotych.

Kwotę od 100 do 200 złotych planowało przekazać 10,6 proc. ankietowanych. Mniej niż 50 złotych zadeklarowało 8 proc. badanych, a więcej niż 200 złotych – 2,8 proc. Z kolei 5 proc. respondentów przyznało, że nie przeznaczy na ten cel żadnej kwoty.

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