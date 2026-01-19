Kolęda dzieli Polaków. Sondaż ujawnia, ile naprawdę wkładamy do kopert
Kolęda
Kolęda Źródło: Shutterstock
Wizyta duszpasterska, potocznie nazywana kolędą, co roku wywołuje wśród wielu Polaków te same wątpliwości – czy przekazywać ofiarę, a jeśli tak, to jaką kwotę? Najnowszy sondaż przeprowadzony przez SW Research dla „Wprost” pokazuje, jak różne są podejścia wiernych do tego tematu. Jakie sumy najczęściej trafiają do kopert?

Po świętach Bożego Narodzenia w Kościele katolickim tradycyjnie zaczyna się czas kolędy, czyli wizyt duszpasterskich. Księża odwiedzają domy parafian, rozmawiają i modlą się razem z rodzinami. Zazwyczaj kolęda w Polsce trwa do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej.

Choć sama tradycja ma wielowiekową historię, w ostatnich latach jej forma zaczęła się zmieniać. W wielu parafiach duchowni nie odwiedzają już wszystkich domów. Coraz częściej proszą wiernych, by wcześniej zgłosili chęć przyjęcia kolędy. Mimo tych zmian jedno pozostaje bez zmian – dyskusje o pieniądzach przekazywanych w kopertach.

Ile pieniędzy Polacy wkładają do koperty dla księdza?

Duchowni od lat podkreślają, że ofiara podczas kolędy nie jest obowiązkowa. Nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby wręczenie koperty z pieniędzmi. W praktyce jednak temat kwot wciąż budzi emocje i jest szeroko komentowany, a niektórzy księża ujawniają, ile otrzymali w kopertach od wiernych.

Agencja SW Research na zlecenie redakcji „Wprost” przeprowadziła badanie, w którym respondenci zostali zapytani, jaką kwotę planują przekazać księdzu podczas wizyty duszpasterskiej.

