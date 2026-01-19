Kolęda dzieli Polaków. Sondaż ujawnia, ile naprawdę wkładamy do kopert

Po świętach Bożego Narodzenia w Kościele katolickim tradycyjnie zaczyna się czas kolędy, czyli wizyt duszpasterskich. Księża odwiedzają domy parafian, rozmawiają i modlą się razem z rodzinami. Zazwyczaj kolęda w Polsce trwa do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej.

Choć sama tradycja ma wielowiekową historię, w ostatnich latach jej forma zaczęła się zmieniać. W wielu parafiach duchowni nie odwiedzają już wszystkich domów. Coraz częściej proszą wiernych, by wcześniej zgłosili chęć przyjęcia kolędy. Mimo tych zmian jedno pozostaje bez zmian – dyskusje o pieniądzach przekazywanych w kopertach.

Ile pieniędzy Polacy wkładają do koperty dla księdza?

Duchowni od lat podkreślają, że ofiara podczas kolędy nie jest obowiązkowa. Nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby wręczenie koperty z pieniędzmi. W praktyce jednak temat kwot wciąż budzi emocje i jest szeroko komentowany, a niektórzy księża ujawniają, ile otrzymali w kopertach od wiernych.

Agencja SW Research na zlecenie redakcji „Wprost” przeprowadziła badanie, w którym respondenci zostali zapytani, jaką kwotę planują przekazać księdzu podczas wizyty duszpasterskiej.