Wypadek polskiego busa w Niemczech. Rannych zostało 11 osób

Jak donoszą niemieckie media, do zdarzenia doszło w kraju związkowym Dolna Saksonia, około 30 km na południowy zachód od Bremy, o godzinie 11:45 w niedzielę. Z ustaleń policji wynika, że 54-kierowca z Polski, który przewoził busem 9 osób, zjechał nieświadomie na prawy pas. Gdy spostrzegł, co się stało, postanowił odbić. Po tym, jak skręcił w lewo, uderzył w inny pojazd, jadący po środkowym pasie, prowadzony przez 47-letnią kobietę. Następnie odbił się od niego, uderzając w barierki obok autostrady, w końcu auto zatrzymało się na jednej z nich. W trakcie z busa wypadł jeden z pasażerów i to właśnie ta osoba została ciężko ranna. Pozostali pasażerowie, jak i kobieta oraz druga osoba z samochodu, z którym zderzył się polski bus, odnieśli lżejsze obrażenia. Na razie policja nie podaje informacji na temat narodowości pasażerów busa.

Po wypadku nastąpiła akcja ratunkowa na dużą skalę. Na miejsce wezwanych zostało aż 12 karetek, kilku lekarzy oraz helikopter ratunkowy. Na czas usuwania skutków wypadku zablokowany został ruch na autostradzie. Po południu droga była już przejezdna, w krytycznym momencie powstał korek na odcinku około 7 km.