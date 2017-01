Pechowy powrót do domu. Po przejechaniu 500 km na rowerze okazało się, że jechał w przeciwną stronę

Chiński Nowy Rok czyli tzw. Święto Wiosny to najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim. Przypada ono zawsze między końcem stycznia a początkiem lutego. W tym roku Chińczycy rozpoczną świętowanie 28 stycznia. Dla wielu Chińczyków jest to najważniejsze święto w roku, które zazwyczaj spędzają w gronie rodziny i przyjaciół.

Taki plan miał również młody mężczyzna, który w celach zarobkowych wyjechał ze swojego domu w prowincji Heilongjiang do oddalonego o blisko 1700 kilometrów Rizhao. Mężczyzna postanowił wrócić do domu na rowerze, ponieważ nie miał pieniędzy, aby zapłacić za bilet na pociąg. Po przejechaniu około 500 kilometrów został zatrzymany przez policję, ponieważ poruszał się drogą niedozwoloną dla rowerów.

Okazało się, że mężczyzna znajduje się prowincji Anhui, a więc przejechał w kierunku przeciwnym do swojego domu. Stało się tak, ponieważ nie umie on odczytywać mapy a jadąc do domu kierował się wskazówkami ludzi. Policjanci postanowili opłacić pechowemu rowerzyście bilet na pociąg do domu.