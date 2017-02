Niemcy wybrali nowego prezydenta. Został nim Frank-Walter Steinmeier

Kandydaturę polityka socjaldemokratycznej partii SPD poparła chadecka CDU/CSU kierowana przez kanclerz Angelę Merkel (to ona zgłosiła jego kandydaturę, co spowodowało dymisję Steimeiera w styczniu 2017 roku - red.). Ruch ten został uznany za „zneutralizowanie” kontrkandydata w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Równocześnie ruch ten spowodował powrót do polityki krajowej byłego już przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza.

Wybory prezydenta Niemiec nie są wyborami powszechnymi. Ze względu na jego ograniczoną rolę w polityce (głównie reprezentacyjną - red.) wybiera go Zgromadzenie Federalne. Za kandydaturą Franka-Waltera Steinmeiera zagłosowało 931 z 1253 elektorów. W skład Zgromadzenia Federalnego wchodzą wszyscy członkowie Bundestagu oraz odpowiadająca im liczba przedstawicieli landów (krajów związkowych – red.) - łącznie prawo głosu ma 1260 elektorów. Do zwycięstwa wystarczy wobec tego 631 głosów.

Na stanowisku prezydenta Republiki Federalnej Niemiec zastąpi Joachima Gaucka.