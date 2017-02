Syryjczyk ubiegał się o azyl w Szwecji. Sąd skazał go na dożywocie

Hajsam Omar Sachan został aresztowany w marcu 2016 roku w Orebro. Mężczyzna był podejrzany o udział w masakrze syryjskich żołnierzy, do której doszło w 2012 roku. Syryjczyk miał kilka miesięcy wcześniej przystąpić do zbrojnej grupy rebeliantów. W 2013 roku mężczyzna ubiegał się o azyl w Szwecji. Sąd miał jednak duże wątpliwości, ponieważ wśród dokumentów znalazło się nagranie dokumentujące egzekucję żołnierzy. Nagranie jest wyjątkowo brutalne. Widać na nim jak Omar Sachan zabija strzałem z kałasznikowa mężczyznę, który leży na ziemi. W ten sam sposób dokonano egzekucji na sześciu innych mężczyznach.

Obrona 46-latka wyjaśniała, że mężczyzna wykonywał jedynie polecenia swoich przełożonych, a do zabijania żołnierzy został przymuszony. Tłumaczenia adwokatów nie przekonywały jednak szwedzkiego sądu. Sędzia Tomas Zander podkreślił, że przy tego typu przypadkach nie możemy mówić o wykonywaniu poleceń, ponieważ w ten sposób można by próbować uzasadnić każdą zbrodnię. W opinii sądu żołnierze, którzy zostali przez rebeliantów uznani za zdrajców narodu nie mieli zagwarantowanego prawa do sprawiedliwego procesu, co de facto było pogwałceniem przysługujących im praw. Zgodnie z wyrokiem sądu, 46-letni Omar Sachan został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.