67-latka zapatrzyła się w telefon i wpadła do 2-metrowego otworu

Do internetu tragiło nagranie z kamery monitoringu pokazujące, jak tragiczne w skutkach może się okazać nieuważne korzystanie z telefonów komórkowych podczas spacerów. 67-letnia mieszkanka Plainfield w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych spacerowała ulicami miasta korzystając ze swojego smartfona. Kobieta była tak pochłonięta tym, co widziała na ekranie swojego telefonu, że nie zauważyła prowadzonych przed jedneym ze sklepów robót podziemnych. Nieświadoma grożącego jej niebezpieczeństwa kobieta wpadła prosto do otworu prowadzącego do włazu piwnicy. Dziura, do której wpadła, miała blisko 2 metry głębokości.

Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie oraz policja. 67-latka została przewieziona do pobliskiego szpitala. Lekarze określają jej stan jako stabilny, życiu Amerykanki nie zagraża niebezpieczeńśtwo, a odniesione przez nią obrażenia nie są poważne. W rozmowie z dziennikarzami kobieta tłumaczyła, że jest diabetyczką a ekran telefonu, na który patrzyła odmierzał czas pozostały do spożycia kolejnej dawki leków.