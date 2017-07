Kanada zabiera głos ws. wydarzeń Polsce. Przypomina o podstawach demokracji

W sobotę wieczorem na Twitterze Global Affairs Canada, czyli rządowego departamentu ds. dyplomacji i relacji konsularnych, odpowiednika naszego MSZ, pojawił się krótki komunikat odnośnie Polski. „Kanada jest zaniepokojona rozwojem sytuacji w Polsce. Niezależność sędziów i jasny podział władzy są niezbędne dla demokracji i rządów prawa” – czytamy w oświadczeniu.

Jeszcze przed piątkowym głosowaniem w Senacie, apel do polskiego rządu wystosował Departament Stanu USA. „Polski rząd kontynuuje przeprowadzanie reformy, która podkopuje sędziowską niezależność i osłabia praworządność w Polsce. Nalegamy, aby wszyscy upewnili się, że jakiekolwiek zmiany w sądownictwie nie łamią polskiej konstytucji ani międzynarodowych zobowiązań prawnych i przestrzegają zasad niezależności sądów i podziału władz” – czytamy w oświadczeniu, na które odpowiedziało polskie MSZ.

UE krytykuje, Orban broni

Ultimatum Polsce postawiła Komisja Europejska. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans zagroził, że jeśli rząd wdroży zmiany w sądownictwie w planowanym kształcie, może zostać wobec naszego kraju uruchomiony art.7 TUE. W sobotę premier Węgier Wiktor Orban odniósł się do komentarzy i gróźb Komisji Europejskiej pod adresem polskiego rządu. – Stoimy u boku Polski i wzywamy Komisję Europejską, by nie wykraczała poza swoje pełnomocnictwa – powiedział w sobotę Orban. – Węgry oczywiście kierują się własnymi interesami i właśnie z uwagi na własne interesy narodowe, wartości europejskie i polsko-węgierską przyjaźń musimy jasno powiedzieć, że nigdy nie powiedzie się prowadzona przeciw Polsce kampania inkwizycyjna, bo Węgry każdą możliwość prawną w Unii Europejskiej wykorzystają, by okazać solidarność z Polską – dodał.