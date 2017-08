Mieszkał tam Trump, teraz w domu nocować może każdy. Wystarczy mieć 725 dolarów

W popularnym serwisie Airbnb zamieszona została oferta wynajmu domu z 1940 roku mieszczącego się w dzielnicy Queens w willowej okolicy znanej jako Jamaica Estates. Adres 85-15 Wareham Place znany jest jako miejsce urodzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na nieruchomość składają się: cztery łazienki, pięć sypialni, salon z kominkiem, jadalnia oraz garaż. Obecny właściciel domu twierdzi, że może on pomieścić do 20 osób. W posiadłości należącej niegdyś do rodziny Trumpów nie brakuje elementów nawiązujących do historii domu. W salonie mieści się kartonowa sylwetka Donalda Trumpa, a spragnieni styczności z myślą prezydenta mogą sięgnąć po jego książkę "The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów".

Dom znalazł nabywcę w marcu tego roku, sprzedano go za 2,14 mln dolarów. Nabywca, którego nazwiska nie upubliczniono, początkowo planował zamienić dom w bibliotekę lub muzeum. Zmienił jednak swoje plany i obecnie wynajmuje go chętnym. "To doskonałe miejsce do spędzenia wakacji w Nowym Jorku" - reklamuje w ogłoszeniu nieruchomość.