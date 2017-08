Blisko 10 ton narkotyków poszło z dymem. To nie pierwsza taka akcja

Narkotyki zostały przejęte w wielu różnych akcjach przeciwko przemytnikom. Jak poinformowano, spalono dokładnie 8700 kilogramów kokainy, 804 kilogramy marihuany oraz tonę innych używek. Kontrabanda została przejęta w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.

Wcześniej palono w Peru

Na podobną akcję zdecydowano się w ubiegłym roku w Peru, gdzie cały proces obserwował minister spraw wewnętrznych tego kraju. Na zdjęciach i nagraniu widać, jak chodzi z maską na twarzy wzdłuż rzędów plastikowych worków, w których znajdowały się różne odmiany niedozwolonych substancji, m.in. kokaina i marihuana. Potem narkotyki były wrzucane do specjalnego pieca, co widać na nagraniu.

Narkotyki przejęto podczas specjalnej akcji służb, która trwała od lipca do października 2016 r. w wielu częściach kraju. Szacowano, że gdyby te substancje dotarły do USA, ich wartość osiągnęłaby 140 mln dolarów. Jeśli przedostałyby się do Europy, byłoby to już ok. 218 mln dolarów. W sumie zniszczonych miało zostać 25 ton narkotyków.