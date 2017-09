Musk: Sztuczna inteligencja może się przyczynić do wybuchu III wojny światowej

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Władimir Putin wygłosił wykład dla blisko miliona rosyjskich uczniów. Prezydent Rosji skorzystał z możliwości, jakie dają łącza satelitarne. W swoim przemówieniu Putin podkreślił, że przyszłością całej ludzkości będzie sztuczna inteligencja. W opinii prezydenta daje ona bardzo wiele możliwości i stwarza szanse rozwoju, jednak z drugiej strony należy pamiętać, że nowe technologie tworzą również zagrożenia, które są trudne do przewidzenia.

Na słowa Putina zareagował szef SpaceX Elon Musk. W opinii przedsiębiorcy walka pomiędzy różnymi państwami o to, kto będzie liderem w rozwoju sztucznej inteligencji może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Musk miał na myśli między innymi Rosję i Chiny, które posiadają ogromne zasoby, jeśli chodzi o nowe technologie. Według Muska, III wojnę światową może wywołać jedna ze sztucznych inteligencji, jeśli uzna, że atak wyprzedzający jest pewną drogą do pokonania innych.

Musk już wcześniej ostrzegał przed nowymi technologiami. Szef SpaceX był wśród sygnatariuszy listu otwartego do ONZ. „Jako przedsiębiorstwa tworzące technologie w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, które mogą zostać użyte do stworzenia autonomicznej broni, czujemy się szczególnie odpowiedzialni, by wszcząć alarm” tłumaczył dodając, że jeśli ta puszka Pandory zostanie otwarta, trudno będzie ją zamknąć.

Z kolei Stany Zjednoczone są uznawane za pioniera w budowie sztucznej inteligencji. Giganci tacy jak Microsoft czy Google otrzymują ogromne wsparcie jeśli chodzi o projekty badawczo-rozwojowe.