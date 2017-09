Były prezydent Egiptu skazany na 25 lat więzienia. Szpiegował na rzecz Kataru

Mohammed Mursi został wybrany na urząd prezydenta w 2012 roku, rok po tym jak Egipcjanie obalili Hosniego Mubaraka. W czasie swoich rządów Mursi popierał ugrupowania, które propagowały konserwatywne rozumienie islamu. Również Bractwo Muzułmańskie, z którego się wywodził, opierało się o skrajne rozumienie islamu. Organizacja za czasów rządów Hosniego Mubaraka była zakazana i uznana za terrorystyczną. Po dojściu do władzy wojskowych w 2013 roku, którzy obalili Mursiego, działalność Bractwa Muzułmańskiego ponownie została zakazana.

Mursi odsiaduje już karę 20 lat pozbawienia wolności za zabójstwa podczas protestów w grudniu 2012 roku w Egipcie. Do tej pory był to jedyny prawomocny wyrok wydany wonec byłego prezydenta. Jest on również oskarżany o szpiegostwo na rzecz palestyńskiego Hamasu, Iranu oraz szyickiego libańskiego Hezbollahu, oraz w związku z masową ucieczką z więzienia w 2011 roku.

Jak przypomina agencja Reutera, od czasu obalenia Mursiego i objęcia władzy, Abda el-Fataha es-Sisi stosuje represje wobec swoich przeciwników. Setki z nich skazano na śmierć lub wieloletnie kary więzienia.