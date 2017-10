Brytyjski filmowiec zamordowany przez dżihadystów w Syrii. Kręcił film dokumentalny

Brytyjski reżyser kurdyjskiego pochodzenia Mehmet Aksoy został zamordowany przez bojowników ISIS. Aksoy studiował w Londynie, ale pojechał do Syrii, by nakręcić tam film dokumentalny. W mieście Rakka dołączył do wspieranej przez Stany Zjednoczone grupy Powszechnych Jednostek Ochrony. Został również członkiem centrum prasowego, gdzie pełnił rolę rzecznika.

We wtorek rano bojownicy ISIS zastrzelili pięciu żołnierzy PJO, którzy strzegli bazy wojskowej. Dżihadyści zabili też reżysera i kurdyjską dziennikarkę, która mu towarzyszyła. – Mehmet nigdy nie walczył. Nigdy nie dołączył do żadnej ze stron – powiedział Alladin Sinayic, bliski przyjaciel Aksoya. – Mówił mi, że są lepsze sposoby. Chciał opowiadać historie tamtejszych wojowników, miał dla nich wiele szacunku. Mehmet był przez wszystkich uwielbiany – dodał Sinayic.

Mehmet Aksoy poza tym, że zajmował się kręceniem filmów, był też aktywistą. Przyjaciele wspominają go, jako charyzmatycznego mówcę. Reżyser jest piątym Brytyjczykiem, zamordowanym w północnej Syrii przez bojowników ISIS.