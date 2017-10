Chciała zrobić efektowne zdjęcie. Odniosła poważne obrażenia i zmarła

Klif Seven Sisters w Cuckmere Haven w hrabstwie East Sussex to wyjątkowo malownicze miejsce. Piękne widoki postanowiła wykorzystać

23-letnia Hyewon Kim z Korei Południowej, która przyjechała do Wielkiej Brytanii na studia. Kobieta chciała mieć pamiątkę z podroży, dlatego poprosiła spotkaną po drodze turystkę o zrobienie jej zdjęcia. Koreanka ustawiła się na krawędzi klifu i podskoczyła. Nie udało jej się jednak ustać na nogach. 23-latka straciła równowagę i spadła z wysokości ponad 60 metrów.

Hyewon Kim odniosła poważne obrażenia. Mimo pomocy lekarskiej życia studentki nie udało się uratować. Funkcjonariusz Mark Webb, który jest jedną z osób prowadzących śledztwo w sprawie śmierci kobiety powiedział, że wykluczono hipotezę o udziale osób trzecich. – W telefonie Koreanki znaleźliśmy wiele zdjęć, na których pozuje tuż przy krawędzi klifu. Podczas pozowania kobieta zachwiała się i spadła. To bardzo przykra sytuacja, ponieważ śmierć poniosła młoda osoba – tłumaczył Webb.

Brytyjskie służby informują, że klif Seven Sisters jest uważany za wyjątkowo niebezpieczny dla amatorów fotografii, ponieważ nie jest to pierwszy tego typu przypadek w tym miejscu. Dlatego urwisko jest oznaczone specjalnymi tabliczkami.