Akcja „#MeToo” podbija Internet. Znane Polki łączą się z ofiarami molestowania

Wpis na Facebooku Karoliny Korwin...



Wpis Doroty Naruszewicz



Wpis Pauliny Młynarskiej



Zdjęcie z Facebooka Pauliny Młynarskiej



Wpis na Facebooku Ilony Felicjańskiej

Informacja o haniebnych praktykach Harry'ego Weinsteina wyszła na jaw za sprawą dziennikarskiego śledztwa „New York Times”. Dziennik opublikował tekst, w którym zostały opisane kolejne przypadki molestowania kobiet przez producenta filmowego. Z publikacji wynika, że aktorki wyznały prawdę w oświadczeniach wysłanych do redakcji. Weinstein przez około 30 lat miał składać współpracującym z nim kobietom dwuznaczne propozycje. Po tych doniesieniach został zwolniony z własnej firmy, jak donoszą amerykańskie media, przed sądami toczą się także trzy procesy, w których występuje on jako oskarżony o gwałt.

Po ujawnieniu tych informacji wiele kobiet z całego świata postanowiło w mediach społecznościowych przyznać się, że również padły ofiarą molestowania. Swoje historie opisują pod hasztagiem „#MeToo”. Do akcji dołączyły również znane Polki, m.in. Paulina Młynarska i Karolina Korwin Piotrowska. Ruch zapoczątkowała amerykańska aktorka Alyssa Milano, która w swoim wpisie zachęcała inne kobiety do opowiadania o swoich przeżyciach.

„Ujawnij świntucha”

Wcześniej francuska dziennikarka Sandra Muller wezwała kobiety do opowiadania o swoich doświadczeniach związanych z molestowaniem seksualnym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uruchomiła w tym celu specjalny hasztag „BalanceTonPorc”, co można tłumaczyć jako „ujawnij świntucha”. „Ty też powinnaś ujawnić tożsamość sprawcy i szczegóły każdego przypadku molestowania seksualnego w pracy. Czekam…” – napisała dziennikarka na Twitterze.

Muller sama podzieliła się taką historią. Dziennikarka zdradziła, że szef skomentował jej piersi i „zapowiedział”, że będzie uprawiał z nią seks przez całą noc. Wspomniany hasztag szybko stał się jednym z najbardziej popularnych we Francji. Wkrótce do dziennikarki dołączyło wiele innych kobiet, skorych do mówienia otwarcie o problemie molestowania seksualnego.

Czytaj także:

Harvey Weinstein wyrzucony z Amerykańskiej Akademii Filmowej