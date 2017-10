Naukowcy ostrzegają przed „ekologicznym Armageddonem”. Alarmujące wyniki badań z Niemiec

Badanie, którego wyniki opublikowano w magazynie Plos One, przybliża brytyjski "The Guardian". Wszystko zaczęło się w 1989 roku, kiedy to dziesiątki entomologów amatorów zaczęły zbierać w zestandaryzowany sposób informacje na temat populacji insektów. Używano do tego specjalnych namiotów, które rozmieszczono w 63 różnych lokalizacjach. Z wieloletnich obserwacji płyną niepokojące wnioski - w ciągu 27 lat średnia roczna ilość owadów różnych gatunków spadła o 76 proc. Jeśli brać pod uwagę lato, gdy jest ich najwięcej, mowa jest nawet o 82 proc. spadku.

Badacze na razie nie znaleźli jednoznacznej odpowiedzi, co doprowadziło do tak ogromnego spadku populacji insektów, niemniej ostrzegają, że może on nieść katastrofalne dla ludzkości skutki. Wśród przyczyn ginięcia owadów wymienia się m.in. spadek ilości naturalnych siedlisk, stosowanie pestycydów, czy też zmiany klimatyczne. – Fakt, że ilość latających owadów spada tak gwałtownie na tak dużym obszarze, jest alarmującym odkryciem – wskazuje Hans de Kroon z holenderskiego uniwersytetu w Radbound, prowadzący zespół badaczy.

– Wydaje się, że prowadzimy do sytuacji, w której rozległe tereny okażą się niemożliwe do zamieszkania dla wielu gatunków, a co za tym idzie, znajdujemy się obecnie na prostej drodze do ekologicznego Armageddonu. Jeśli stracimy owady, wszystko runie -– prognozuje prof. Dave Goulson z uniwersytetu w Sussex w Wielkiej Brytanii. Badacze są zgodni, że potrzebne są kolejne eksperymenty, by dociec, jakie czynniki prowadzą do wymierania owadów i ustalić, jak można temu przeciwdziałać.