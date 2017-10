Szef hiszpańskiej dyplomacji odrzuca oskarżenia dot. zamachu stanu w Katalonii

21 października hiszpański premier Mariano Rajoy przekazał po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów, że zwrócił się do Senatu, aby ten wydał zgodę na rozwiązanie regionalnego parlamentu oraz rządu Katalonii. To pokłosie dążenia niepodległościowego tego regionu. Rajoy poinformował, że chce wykorzystać art. 155 w ramach „przywrócenia porządku” w Katalonii. Tymczasem kataloński przywódca Carles Puigdemont w odpowiedzi na zapowiedzi premiera, zagroził zwołaniem w regionalnym parlamencie głosowania ws. ogłoszenia niepodległości Katalonii.

