Kim Dzong Un na celowniku CIA? „Jeśli ma zniknąć, nie będę tego komentować”

– Z całym szacunkiem, jeśli Kim Dzong Un ma zniknąć, to biorąc pod uwagę historię CIA, nie będę tego komentować. Ktoś może pomyśleć, że to przypadek. „Wiecie, był wypadek”. To nie przyniosłoby nic dobrego – wypowiedział się szef agencji wywiadowczej na czwartkowym forum Fundacji Obrony Demokracji, odpowiadając na pytanie „co by się stało gdyby Kim Dzong Un nagle umarł?”

Korea Północna ogłosiła w tym roku, że na jej lidera był przygotowywany zamach, którego autorem miało być CIA w porozumieniu z rządem południowokoreańskim. Na poparcie swojej teorii Pjongjang nie przedstawił żadnych dowodów.

Mike Pompeo zapowiedział, że CIA „stanie się znacznie bardziej bezwzględną organizacją” wobec działań rządu Korei Północnej. Zapewnił, że prezydent Trump woli wywierać na Pjongjang naciski za pomocą sankcji, aby wymusić rozbrojenie, ale zaznaczył, że siły zbrojne USA pozostają w gotowości. – Prezydent wyraża się jasno. Nie pozwoli, by Stanom Zjednoczonym zagrażała Korea Północna. Jeśli to konieczne, może nawet użyć wojska – powiedział szef CIA. Uznał on również, że to kwestia kilku miesięcy zanim Kim Dzong Un zdąży udoskonalić technologię nuklearną.

Reprezentant Korei Północnej zapowiedział na forum ONZ, że Pjongjang nie zamierza dokonywać rozbrojenia, jeśli USA nie zaprzestanie uprawiania wrogiej wobec niej polityki. Obecnie rząd Kim Dzong Una kontynuuje prace nad arsenałem atomowym i zdążył przeprowadzić próby broni masowego rażenia.