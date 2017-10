Przyczepił balony do krzesła ogrodowego i przeleciał 25 km nad Afryką

38-letni Tom Morgan chciał przebyć alternatywnym środkiem transportu Botswan. Warunki pogodowe zmusiły go jednak do zmiany trasy. Po dwóch dniach, które przeznaczył na nadmuchiwanie specjalnych balonów helem, przyczepił je do krzesła ogrodowego i zbił się na wysokość 2400 metrów nad ziemią. W ten sposób mężczyzna przeleciał 25 kilometrów nad terenami Afryki Południowej.