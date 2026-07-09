CBA w Szpitalu Południowym. Jest komunikat

W czwartek 9 lipca agenci CBA wkroczyli do Warszawskiego Szpitala Południowego oraz do siedzib władz miasta. Informację w tej sprawie przekazał za pośrednictwem X rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Afera w Szpitalu Południowym. CBA w placówce

„Dzisiaj od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w Urzędzie m. st. Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu” – czytamy w oświadczeniu.

„Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane. Są to jedyne informacje, które na tym etapie mogę przekazać” – zaznaczał rzecznik Jacek Dobrzyński.

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