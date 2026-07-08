Dawid Kacprzyk był zatrudniony nie tylko w warszawskich szpitalach. Kolejne miasto

Główny antybohater największej tegorocznej afery wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Wydawało się, że łączenie pracy w dwóch warszawskich szpitalach z obowiązkami radnego to już wystarczająco dużo jak na jednego, młodego człowieka. PAP dostała jednak potwierdzenie, że Dawid Kacprzyk zatrudniany był nawet w odległej od Warszawy Częstochowie.

Dawid Kacprzyk był zatrudniony także w Częstochowie

Warszawski Szpital Południowy, Mazowiecki Szpital Bródnowski, a teraz jeszcze Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Na ten moment tak prezentuje się lista placówek medycznych, w których w 2025 roku zatrudniony był były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, zarabiając łącznie 1,6 mln zł.

Rzeczniczka częstochowskiego szpitala Angelika Kawecka w rozmowie z PAP przedstawiła podstawowe informacje na temat współpracy z młodym lekarzem. – Dawid Kacprzyk był zatrudniony w WSzS w Częstochowie od 10 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 r. w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – przekazała.

Za ten okres miał otrzymać wynagrodzenie według obowiązującej siatki wynagrodzeń. „Wynosiło ono tyle, ile gwarantuje ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – podkreślała Kawecka. Umowę rozwiązano 31 stycznia 2025 roku na mocy porozumienia stron, na wniosek lekarza.

Co Kacprzyk robił w Częstochowie?

W Częstochowie Kacprzyk odbywał specjalizację w trybie pozarezydenckim. – Na Anestezjologii i Intensywnej Terapii było wówczas 18 miejsc dla robiących specjalizację, z czego 8 było obsadzonych: 7 lekarzy odbywało specjalizację w trybie rezydenckim i 1 lekarz, Dawid Kacprzyk, w pozarezydenckim – podkreślała rzeczniczka.

Urząd Marszałkowski w Katowicach prowadzi obecnie kontrolę zatrudnienia w częstochowskim szpitalu. Kontrola dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Warto dodać, że wewnętrzny audyt w tym samym zakresie przeprowadza dyrekcja szpitala. Nie ma zgody na wykorzystywanie luk prawnych do czerpania własnych korzyści. Szczególnie w służbie zdrowia liczy się drugi człowieka, pacjent, jego dobro, zdrowie i życie – zwracał uwagę Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

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