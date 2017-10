Na ulicy znalazł nośnik USB. Przerażony jego zawartością, przekazał go... mediom

USB leżał na chodniku i znalazł go bezrobotny mężczyzna, który zmierzał do biblioteki, aby przejrzeć tam na komputerze oferty pracy. Twierdzi, że dopiero po kilku dniach zainteresował się zawartością dysku. Kiedy zobaczył, co się na nim znajduje, zamiast oddać nośnik policji, przekazał go redakcji „The Sunday Mirror”.

Nośnik zawiera 76 folderów z mapami, nagraniami wideo oraz dokumentami. Wśród dokumentów znajdują się co najmniej 174 dokumenty dotyczące londyńskiego lotniska Heathrow, z czego niektóre mają oznaczenia „tajne”, a inne „zastrzeżone”. Jeden z dokumentów ma być raportem na temat zagrożenia atakami terrorystycznymi w Wielkiej Brytanii.

Jeden z folderów zawiera szczegółowe informacje dotyczące trasy, jaką przewożona jest na lotnisko królowa Elżbieta II. Znajduje się tam mapa miejskiego monitoringu, sieci tuneli i trasy ewentualnej ucieczki w razie zagrożenia.