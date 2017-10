Chciała otruć męża, przypadkowo zginęło 13 członków jej rodziny. „Pomogła” teściowa

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w mieście Muzaffargarh w pakistańskiej prowincji Pendżab. Kobieta imieniem Asiya chciała pozbyć się swojego męża, Amjada, dodając mu do mleka truciznę. Zabójczą substancję miał jej dostarczyć kochanek. Podstęp się jednak nie udał, bo Amjad nie wypił mleka. Teściowa użyła go do zrobienia lassi, napoju przyrządzanego m.in. z jogurtu, wody i przypraw. Zawierającym truciznę napojem zostało następnie poczęstowanych 27 członków rodziny, z których 13 zmarło.

Początkowo Asiya twierdziła, że lassi zostało zatrute, bo do mleka, z którego powstał jogurt, wpadła jaszczurka. Po aresztowaniu przyznała jednak, jaka była prawdziwa przyczyna. Miejscowy oficer policji Nazim Ali informował, że kobieta zeznała, że próbowała otruć męża, by uniknąć życia u jego boku w zaaranżowanym związku. Tego typu zbrodnie zdarzają się często w Pendżabie, gdzie rodziny wybierają młodym dziewczynom mężów, często wbrew ich woli.