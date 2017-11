Chuck Norris idzie na wojnę z 11 koncernami farmaceutycznymi. Domaga się 10 mln dolarów

Według dokumentu, którego treść przytacza "Time", Norrisowie twierdzą, że po tym, jak dla uzyskania lepszego obrazu badanych struktur, kobiecie podano kontrast bazujący na związkach gadolinu, uskarżała się ona na złe samopoczucie. Gena miała doświadczać osłabienia, zmęczenia oraz silnych bóli mięśni wskutek wstrzyknięcia środka zawierającego wspomniany pierwiastek. „The New York Daily News” podaje, że małżeństwo domaga się odszkodowania wysokości 10 mln dolarów, które ma stanowić zadośćuczynienie za wydatki na leczenie Gene. Norrisowie twierdzą, że tej pory przeznaczyli na ten cel około 2 mln dolarów, a dolegliwości 54-latki nie ustępują.

W 2015 roku eksperci z amerykańskiego Mayo Clinic opublikowali badania, z których wynikało, że po rezonansie magnetycznym, do którego podano dożylnie kontrast bazujący na związkach gadolinu, pierwiastek odkłada się w tkance mózgu w kościach oraz w skórze. Podkreślano jednak wówczas, że nie ma dowodów, by miało to być szkodliwe dla zdrowia pacjentów. Podobną opinię przekazała w tym roku The U.S. Food and Drug Administration. Także unijna agencja ds. leków zapewniła o bezpieczeństwie stosowania preparatów z gadolinem.