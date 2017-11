Przełom w poszukiwaniach okrętu ARA San Juan? Znaleziono obiekt na głębokości 70 metrów

Okręt podwodny ARA San Juan zniknął z radarów 15 listopada i od tego czasu ze strony jego załogi nie było sygnału. We wtorek wieczorem rzecznik Marynarki Wojenne Argentyny Enrique Balbo poinformował, że poszukiwania jednostki wchodzą w „decydującą fazę”. Jak podkreślił, mimo że sytuacja z godziny na godzinę robi się coraz trudniejsza, to wojsko nie traci nadziei na odnalezienie załogi żywej. Wcześniej ostrzegano, że choć zapasy żywności zgromadzone na okręcie wystarczą na długo, to kluczowy jest tlen. Tego miało wystarczyć maksymalnie na siedem dni, gdyby ARA San Juan pozostawał zanurzony.

– Nie chcemy gdybać. Chcemy mieć dowód. Istnieją możliwe scenariusze dotyczące tego, czy okręt wynurzał się, żeby pobrać tlen. W warunkach, gdy walczy się o przetrwanie, istnieją alternatywne metody jego pozyskania. Tlen może być wygenerowany, można użyć skompresowanego powietrza. Są alternatywy, które dają szansę na przedłużenie tych siedmiu dni – tłumaczył Balbo.

Nadzieja pojawiła się we wtorek późnym wieczorem. Jak podaje Radio Mitre, załoga samoloty marynarki USA, która bierze udział w poszukiwaniach, zgłosiła obecność obiektu znajdującego się na głębokości 70 metrów, w odległości około 300 km od wybrzeża Puedro Madryn. Na miejsce wysłana została niewielka kanadyjska łódź Scandik Patagonic, która ma zweryfikować te doniesienia.

44 osoby na pokładzie

Wśród członków 44-osobowej załogi znajduje się 35-letnia Eliana Krawczyk, pierwsza kobieta oficer pływająca na okrętach podwodnych w historii argentyńskiej marynarki. Kobieta wstąpiła na służbę w 2004 roku. ARA San Juan zaginął podczas podróży z bazy Ushuaia do placówki wojskowej Mar del Plata. Eksperci uznali, że najbardziej prawdopodobna przyczyna zniknięcia jednostki z radaru i utraty łączności to awaria systemów elektronicznych. Zaginiony okręt podwodny należy do typu TR-1700. Są to maszyny produkowane w Niemczech. Według argentyńskich wojskowych, drobne problemy techniczne w instalacjach jednostek nie były rzadkimi przypadkami, ale nie stanowiły nigdy poważnego problemu.