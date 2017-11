Niebezpieczny incydent w dyskotece. Zawaliła się podłoga, 40 osób zostało rannych

To miała być zwyczajna noc w jednej z dyskotek w miejscowości Adeje położonej na południu Teneryfy. Jak podaje BBC, około godziny 2:30 nagle zawaliła się część podłogi. Ludzie, którzy bawili się tej nocy w klubie, który mieści się w centrum handlowym Playa de las Americas, spadli do piwnicy z wysokości około jednego piętra. - Wybuchał panika, nie wiedzieliśmy co mamy robić, zobaczyliśmy, że ludzie koło nas nagle polecieli w dół - mówił jeden z uczestników zabawy w rozmowie z mediami.

Jak podają hiszpańskie służby, mimo tego, że sytuacja wyglądała bardzo poważnie, a w dyskotece bawiło się tej nocy kilkaset osób, udało się uniknąć poważniejszych wypadków. W wyniku zdarzenia rannych zostało 40 osób. - Poszkodowani odnieśli różnego rodzaju urazy, ale przeważnie są to stłuczenia, złamania kostki czy złamania kości udowej. Dwie osoby w wieku 20 i 59 lat zostały poważniej poturbowane i konieczna była hospitalizacja - tłumaczył rzecznik kanaryjskich służb ratunkowych.

Wśród poszkodowanych są obywatele Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Rumunii i Hiszpanii. Na chwilę obecną nie wiadomo, jaka była przyczyna incydentu. Wyjaśnieniem sprawy zajmie się lokalna policja oraz prokuratura.