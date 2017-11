Ponad 150 spraw, gwałty na dzieciach i starcach. Skandal w liczącej 2 tys. osób miejscowości

Policja poinformowała o wszczęciu śledztwa w związku z zeszłoroczną publikacją jednego z dzienników, na łamach którego 11 kobiet i mężczyzn opublikowało swoje zeznania twierdząc, że byli molestowani seksualnie.

Miejscowość, w których miało dochodzić do masowych przestępstw o charakterze seksualnym, liczy zaledwie około 2 tys. mieszkańców. Z ustaleń policji wynika, że od 1953 roku doszło tam do 151 takich przypadków, z czego 43 były to gwałty, w tym trzy na dzieciach. Szeroko zakrojone śledztwo pozwoliło na ustalenie tożsamości 82 ofiar w wieku od czterech do 75 lat. Wytypowano także 92 podejrzanych, w tym trzy kobiety. Część z osób, wokół których toczy się śledztwo, zalicza się zarówno do kategorii ofiar, jak i sprawców.