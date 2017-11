Naukowcy zbadali 1900-letnią mumię nowatorską technologią. Co udało im się odkryć?

Mumię zabrano do laboratorium Advanced Photon Source w Argonne, gdzie przeprowadzono na niej eksperyment z użyciem silnego promieniowania rentgenowskiego. Badacze chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób przygotowano zmarłą dziewczynkę do mumifikacji, z czym została pochowana i co zawierało wnętrze jej czaszki.

Jest to pierwszy raz, gdy do badania mumii użyto akceleratora cząstek. Eksperyment pozwolił naukowcom na odkrycie tajemnic przeszłości, bez ryzyka uszkodzenia ciała. W żołądku zmumifikowanej dziewczynki znaleziono obiekt przypominający kamień. W czaszce znajdowały się okruchy zaschniętej smoły. Pochodziły one najprawdopodobniej od nieznanego obiektu, włożonego do środka po usunięciu mózgu.

– To unikalny eksperyment, coś jak puzzle 3-D – powiedział Stuart Stock ze Szkoły Medycznej Northwestern University. – Udało się nam potwierdzić, że odłamki materiału w czaszce to rzeczywiście smoła – dodał naukowiec.

Duże zainteresowanie wzbudził portret, zapewne przedstawiający zmarłą dziewczynkę. Został on włożony pomiędzy bandaże mumii na głowie. Analiza wykryła także złotą biżuterię. Około 100 znalezionych mumii na całym świecie zostało pochowanych z portretami pośmiertnymi. Ten znaleziony przy dziewczynce jest namalowany w stylu rzymskim. – To naprawdę unikatowy okaz – przyznał Essi Ronkko z Muzeum Sztuki przy Northwestern Uniwersity. – Nie często zdarza się badanie mumii takiej jak ta i sytuacja jest o tyle dobra, że ciało zmarłej znajduje się w dobrym stanie, jak na tyle lat – stwierdził mężczyzna.