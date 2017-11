Chce wyglądać jak Angelina Jolie. Zrobiła ponad 50 operacji plastycznych?

Galeria:

Irański "sobowtór" Angeliny Jolie

Ostatnio coraz częściej słyszymy o osobach, które podejmują różne działania, aby upodobnić się do swoich idoli. Często kończą się one tragicznie. Kilka dni temu media pisały o przypadku nastolatki, która może stracić wzrok, bo wytatuowała sobie gałki oczne, aby wyglądać jak raper Popek. Tymczasem jak podaje Paris Match, 19-letnia Sahar Tabar z Iranu miała przejść blisko 50 operacji plastycznych, aby wyglądać jak Angelina Jolie. Kobieta ma na fotografiach mocno nabrzmiałe wargi i szpiczasty, zadarty nos. Młoda Iranka miała także schudnąć blisko 40 kilogramów, aby ważyć tyle, co jej idolka.

Nastolatka prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 360 tysięcy osób. Mimo tego, że pod zdjęciami Sahar Tabar jest wiele nieprzychylnych komentarzy od internautów, którzy twierdzą, że „jest ona karykaturą Jolie” i „wygląda jakby miała na sobie przebranie na Halloween” , a „lekarze popełnili błędy przy operacjach” , kobieta zdaje się nie przejmować tymi opiniami, ponieważ na prowadzonym przez nią profilu regularnie pojawiają się kolejne fotografie jej twarzy.