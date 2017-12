Niemcy odwołują pościg za Polakami, którzy zabrali dziecko ze szpitala

Rzeczniczka policji w Krefeld ogłosiła, że funkcjonariusze nie będą ścigać rodziców dziecka. Zapowiedziała jednak, że jeśli sąd pisemnie potwierdzi przekazanie prawa do opieki nad noworodkiem Jugendamtowi, policja na nowo rozpocznie poszukiwania pary, w celu odebrania dziecka. W tym wypadku niemiecki urząd do spraw młodzieży przejmie prawo do decydowania o miejscu pobytu noworodka.

Przypomnijmy, 1 grudnia 2017 roku 18-letnia matka i 24-letni ojciec wbrew decyzji Jugendamtu zabrali swoje 2-dniowe dziecko ze szpitala w Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii. Urząd zamierzał odebrać noworodka pochodzącym z Polski rodzicom, tłumacząc to ich trudną sytuacją i dobrem dziecka. Dodatkowo, niemiecka prokuratura w specjalnym komunikacie poinformowała, że pozostawanie noworodka poza szpitalem może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia.

Policja wydała wtedy list gończy za polską parą, która zabrała dziecko ze szpitala. Władze miasta Krefeld zaapelowały do rodziców noworodka, aby nie ryzykowali i sami zgłosili się do Jugendamtu.