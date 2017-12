Watson, Kiko i Harry. Niezwykła przyjaźń dwóch psów i kota

Galeria:

Watson, Kiko i Harry. Od tych zwierząt nie można oderwać wzroku!

W wielu miejscach na świecie wciąż obecny jest stereotyp, że psy i koty się nie lubią. Okazuje się jednak, że nie do końca jest to prawda. Na przekór stereotypom, dwa psy rasy golden retriver: Watson i Kiko oraz kot Harry żyją w niezwykłej harmonii. Zwierzaki uwielbiają przebywać we własnym towarzystwie i bawić się ze sobą. Chętnie wyjeżdżają również na wypady za miasto. Na co dzień mieszkają bowiem w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Ich 23-letnia właścicielka Jennifer fotografuje najlepsze momenty z życia czworonogów i udostępnia je w mediach społecznościowych.

Profil na Instragramie, na którym umieszczane są fotografie zwierzaków obserwuje blisko 300 tysięcy internautów. Na zdjęciach widać, że zwierzaki wprost za sobą przepadają i uwielbiają przebywać we własnym towarzystwie. – Kiedy adoptowałam Harry'ego obawiałam się, że będą problemy, że Watson i Kiko go nie zaakceptują. Jednak to, co się stało, przerosło moje oczekiwania. Nigdy bym nie pomyślała, że między nimi wywiąże się taka więź i przyjaźń – tłumaczy Jennifer.