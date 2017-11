Niezwykła przyjaźń psa i kota. „Razem przemierzają świat”

Galeria:

Ten pies i kot pokazują, że przyjaźń nie zna granic

Zapaleni wędrowcy Cynthia Bennett i jej chłopak adoptowali swojego psa Henry'ego w 2014 roku. Początkowo Bennett marzyła o golden retriverze, ale gdy na imprezie podczas której pracownicy schroniska pokazywali psy do adopcji spotkała Henry'ego, zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Piesek miał zaledwie 14 tygodni, ale był już pięciokrotnie większy od pozostałych szczeniąt w tym samym wieku. Kiedy podeszła do Henry'ego, wskoczył jej na kolana. Właśnie wtedy zrozumiała, że to jej wymarzony pies. – Mieliśmy go tylko trzy dni, kiedy zabraliśmy go na naszą pierwszą wędrówkę. Znalazł najbardziej stromą i najwyższą skałę w okolicy i wbiegł na nią, aby spojrzeć w dół – opowiadała Bennett.

Kilka miesięcy temu para zdecydowała, że ​​chciałaby mieć kolejnego zwierzaka w swojej rodzinie. Po pięciu miesiącach przeszukiwania schronisk w końcu znaleźli kociaka syjamskiego o imieniu Baloo. – Baloo po prostu zakochał się w Henry'm. Wszystko robią razem, kociak uwielbia się przytulać do psa. Są niemal nierozłączni. To prawdziwa przyjaźń – śmieją się właściciele. Teraz w górskich wyprawach po całym świecie. towarzyszą im zarówno Henry, jak i Baloo. – Dostaję wiele pytań o to, jak go przyzwyczailiśmy. Ale on naprawdę to kocha. On naprawdę chce wyjść na zewnątrz. Kiedy tylko biorę do ręki smycz Henry'ego, Baloo również jest gotowy do drogi – mówi Bennett.