Putin ogłosił start w wyborach prezydenckich. „Doskonale wiemy, że zwycięży”

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że będzie ponownie starał się o stanowisko prezydenta Rosji. 6 grudnia spotkał się z pracownikami fabryki GAZ, którzy gorąco poparli obecnego lidera w przyszłych wyborach. – Nie ma lepszego miejsca, nie ma lepszego miasta, by to powiedzieć – zaczął Putin. – Tak, będę kandydował na prezydenta Federacji Rosyjskiej – ogłosił polityk. Po deklaracji Putina zgromadzeni ludzie zaczęli skandować „Rosja!” – Jestem przekonany, że wspólnie nam się wszystko uda – powiedział Putin.

Obecny prezydent Rosji już wcześniej zapowiadał, że postara się zdecydować, czy wystawić swoją kandydaturę w elekcji głowy państwa. – Każdy podejmuje odpowiedzialne decyzje a motywem mojej jest pragnienie poprawy życia ludzi w naszym kraju – powiedział Putin, podczas udziału we wręczaniu nagród „Wolontariusz Rosji 2017”, transmitowanym przez kanał Rossija 24. – Chcę uczynić mój kraj mocnym, bezpiecznym i skierowanym w przyszłość, ale żeby ten cel osiągnąć, wymagane jest zaufanie i wsparcie – dodał prezydent. – W związku z tym chcę was zapytać, czy wsparlibyście mnie w wyborach? – zwrócił się do zgromadzonej publiczności. – Tak! – zaczęli krzyczeć ludzie.

Wybory prezydenckie w Rosji

Ksenia Sobczak, jedna z kandydatek w wyborach prezydenckich, stwierdziła, że „doskonale wie, tak jak wszyscy, że Putin zwycięży”. Mimo to, zadeklarowała, że się nie podda i będzie „walczyć w imieniu ludzi, którzy pragną przemian” w Rosji. Przypomnijmy, 35-letnia dziennikarka telewizyjna i celebrytka już w październiku 2017 roku zadeklarowała swój start w wyborach prezydenckich. Ogłosiła się jako „kandydatka przeciw wszystkim” i opowiadała za staniem na straży demokratycznych praw, wolnością gospodarczą, reformą prawodawstwa oraz zakończeniem stosowania propagandy przez państwo. Zadeklarowała wystąpienie przeciwko utartemu politycznemu establishmentowi w Rosji. Ksenia Sobczak wzbudziła liczne kontrowersje otwarcie przyznając, że Krym należy do Ukrainy.

Oprócz Sobczak, swój start w wyborach prezydenckich zadeklarował także opozycjonista Aleksiej Nawalny. Również dziennikarka Ekaterina Gordon oraz była gwiazda porno Elena Berkowa dołączyły do grona kandydatów na stanowisko lidera Federacji Rosyjskiej.